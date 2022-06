Microids dévoile une toute première vidéo de Flashback 2

Annoncé il y a plus d’un an, le développement de Flashback 2 a bien avancé. Microids a profité du Summer Game Fest pour montrer une toute première vidéo.

Cela fait 30 ans que Flashback premier du nom avait passionné les joueurs sur l’Amiga. 30 ans qu’on attendait une vraie suite – on va oublier le Fade to Black sorti en 1995 qui n’avait plus grand chose à voir avec le titre originel en terme de gameplay même si l’intrigue faisait suite à Flashback. Annoncé en mai 2021, ce Flashback 2 est donc en cours de développement toujours par l’équipe de Paul Cuisset, le créateur originel, avec l’aide de Microids Studio Lyon.

L’intrigue vous fera incarner de nouveau Conrad B.Hart. Après avoir vaincu le Cerveau Maître dans le premier volet, Conrad et ses alliés vont devoir se confronter de nouveaux aux Morphs. A vous de découvrir les tenants et les aboutissants.

Le gameplay semble largement s’inspirer du titre d’origine avec évidemment diverses améliorations. On aura toujours droit à ce mélange de plateforme, d’action, de puzzles et d’infiltration dans un gameplay qui devrait être majoritairement 2D même si la réalisation est en 3D. Les fans de la première heure seront heureux d’apprendre qu’on va pouvoir (re)découvrir certains décors du premier volet. Pour cette suite, Paul Cuisset a rappelé quelques membres de l’équipe de l’époque dont Thierry Perreau au game design ou Raphaël Gesqua à la musique.

Je vous laisse le soin de regarder la vidéo ci-dessous de teasing. On devrait en voir bien plus dans les prochaines semaines, probablement vers la fin de l’été.

Flashback 2 est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC pour l’hiver 2022. La version Switch est prévue pour 2023.