Nacon annonce son showcase en stream pour le mois prochain

Depuis quelques années, on a droit à divers livestreams en période d’E3. La pandémie n’a fait que démultiplier ces streams pour tous les fans de jeux vidéo. Chaque éditeur y va plus ou moins du sien et Nacon ne déroge pas à la règle.

Le label gaming de BigBen a donc prévu son livestream, Nacon Connect, pour le 7 juillet 2022 à 19h heure française. Nacon a revu sa formule et va proposer, selon leurs termes, encore plus de contenus pour les gamers. On aura ainsi droit à deux sessions en pré-show et un post-show en plus du stream principal où on devrait découvrir de nouvelles bandes-annonces et vidéos de gameplay de titres à venir.

Rendez-vous sur la chaîne Youtube de Nacon France pour regarder tout cela.