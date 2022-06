No Man’s Sky est prévu pour le PlayStation VR2

Le fameux jeu d’exploration spatial No Man’s Sky avait défrayé la chronique pour de nombreuses raisons. Toutefois au fil des mois et des années, le jeu s’est très largement enrichi avec de nouvelles capacités comme le VR sur le premier PS VR. Rien d’étonnant que l’équipe prépare son arrivée sur le futur PS VR2.

Hello Games est un peu sur tous les fronts ces derniers temps. En plus d’annoncer l’adaptation de No Man’s Sky sur Mac et iPad, l’équipe anglaise confirme le développement d’une version PlayStation VR2. Pour cette dernière version, l’équipe ne part avec totalement dans l’inconnu puisqu’ils avaient déjà développé la version PS VR premier du nom.

La version PS VR2 va bénéficier de l’expérience acquise sur la précédente version qu’Hello Games avait développé à partir de zéro afin de mieux prendre en compte les caractéristiques du VR. Les développeurs avaient ainsi totalement réimaginé les cockpits, les systèmes de commande des vaisseaux ou encore les interfaces. L’équipe se félicite de pouvoir profiter de la puissance de la PS5 et des caractéristiques du PS VR2 et de ses contrôleurs Sense pour proposer une expérience encore plus immersive.

Voici donc ci-dessous la toute première vidéo en attendant d’en savoir plus dans les mois à venir à mesure que Sony ne se décide à en dire un peu plus sur son futur PS VR2.