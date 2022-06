Sony annonce le remake de The Last of Us Part I sur PS5 et PC

L’information était en rumeur depuis un moment et a finalement fuité il y a quelques heures. Sony confirme bel et bien le remake du premier The Last of Us sur PS5 et PC.

The Last of Us Part I est devenu un grand classique de l’écurie PlayStation. Créé par Naughty Dog, il a passionné des millions de fans et tirer des larmes à certains – dont votre serviteur. Après le titre originel sur PS3 puis une version remaster sur PS4 et le succès de The Last of Us Part II avec plus de 10 millions d’exemplaires vendus, Sony et Naughty Dog ont décidé de lui faire un ravalement de façade total pour les possesseurs de la PS5 mais aussi pour les joueurs sur PC.

Si vous avez déjà parcouru le jeu de fond en comble, vous ne serez sans doute pas totalement dépaysé. Toutefois Naughty Dog annonce que ce remake a été développé de zéro et bénéficie donc d’une réalisation nettement supérieure profitant de la puissance de la PS5 mais aussi du PC. Les protagonistes et les décors gagnent en qualité visuelle. Le jeu tournera à 60 images/seconde. Le but de l’équipe était de faire tout ce qu’ils avaient voulu faire à l’époque mais n’avaient pas pu en raison des restrictions techniques de la PS3. Le jeu devrait également bénéficier des capacités du DualSense pour des effets haptiques et du SSD pour des temps de chargement réduits au minimum ainsi que l’audio 3D.

Outre l’IA amélioré, Naughty Dog a également travaillé sur le gameplay pour le moderniser avec des commandes améliorées et divers options d’accessibilité. Ce sera donc l’occasion de (re)découvrir le jeu sous un nouveau jour.

Le jeu est d’ores et déjà disponible en précommande avec une édition standard vendu au prix fort (80€) et une version Digital Deluxe vendue 90€ qui comprend :

Compétence “Confection rapide”

Compétence “Guérison rapide”

Amélioration “Vitesse de rechargement” pour le pistolet 9 mm

Amélioration “Capacité du chargeur” pour le fusil de chasse

Modificateur de jeu “Flèches explosives”

Filtre “Vibration punk”

Mode Speedrun

Six skins d’armes : skin “Or noir” pour le pistolet 9 mm, skin “Filigrane argenté” pour le pistolet 9 mm, skin “Caoutchouc” pour le fusil tactique, skin “Chêne sculpté” pour le fusil à pompe, skin “Blanc arctique” pour l’arc, skin “Noir carbone” pour l’arc

A noter que The Last of Us Part I devrait comprendre également l’extension sortie à l’époque à savoir Left Behind.

Histoire de teaser un peu les fans de la saga The Last of Us, Naughty Dog a évoqué le travail actuel sur un jeu mutijoueur indépendant des titres de la saga. L’équipe indique ainsi qu’il s’agira de bien plus qu’un simple mode multijoueur pour The Last of Us. Projet ambitieux, ce titre est toujours en cours de développement malheureusement. Il va falloir attendre encore de très long mois pour en voir quelque chose. De même, le tournage de la série TV tirée du jeu est terminé et devrait être diffusé en 2023 sur HBO Max – il faudra voir qui diffusera chez nous cette série puisque pour le moment HBO Max n’existe pas chez nous. La série reprend l’intrigue du premier jeu avec – semble-t-il – des éléments du second jeu. Joel sera incarné par Pedro Pascal (Wonder Woman 84, The Mandalorian) et Bella Ramsey (Game of Thrones). Les acteurs qui ont prêté leurs mouvements et leurs voix à Joel et Ellie du premier volet à savoir Troy Baker et Ashley Johnson devraient apparaître dans la série mais évidemment pas dans leurs rôles d’origine.

The Last of Us Part I sortira le 2 septembre 2022 sur PS5 et ultérieurement sur PC.