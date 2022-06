Microids montre son futur Arkanoid Eternal Battle en images et en vidéo

Ah les bons vieux casse-briques. Breakout d’Atari a initié la chose et depuis on a connu un sacré paquet de variantes et de clones. Le plus célèbre fut Arkanoid de Taito. Microids et l’équipe de Pastagames ont décidé de reprendre le flambeau avec Arkanoid Eternal Battle.

Si Breakout avait un concept et un gameplay simplissime quoique pas facile, Arkanoid avait apporté son lot de nouveautés histoire de varier les plaisirs – sans parler d’une réalisation bien plus colorée 😉

Pastagames et Microids préparent donc Arkanoid Eternal Battle, une version revisitée du bon vieux Arkanoid avec évidemment une réalisation digne de notre temps. Prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC, on va pouvoir casser des briques en solo ou à plusieurs, offline ou online.

Je ne vais pas vous faire l’affront d’expliquer ce que représente Arkanoid. Je rappelle seulement qu’il s’agit d’un casse-brique regorgeant de niveaux avec des idées de gameplay plus riches que le Breakout d’origine. A vous des lasers, des extensions et réductions de votre vaisseau, le multi-billes, etc.

Pour Arkanoid Eternal Battle, Pastagames reprend évidement tous les ingrédients du jeu originel mais y ajouter nombre de modes dont :

Rétro : retrouvez l’atmosphère des salles d’arcade grâce à ce mode de jeu solo, où vous pourrez vous essayer à la version originale d’Arkanoid de 1986, représentée dans un écran de borne d’arcade.

: retrouvez l’atmosphère des salles d’arcade grâce à ce mode de jeu solo, où vous pourrez vous essayer à la version originale d’Arkanoid de 1986, représentée dans un écran de borne d’arcade. Néo : ce mode solo vous invitera à (re)découvrir le gameplay classique d’Arkanoid dans une toute nouvelle version proposant notamment des niveaux 100% inédits, une direction artistique et sonore modernisée, mais aussi de nouveaux éléments de gameplay comme de nouveaux blocs, bonus et effets !

: ce mode solo vous invitera à (re)découvrir le gameplay classique d’Arkanoid dans une toute nouvelle version proposant notamment des niveaux 100% inédits, une direction artistique et sonore modernisée, mais aussi de nouveaux éléments de gameplay comme de nouveaux blocs, bonus et effets ! Versus : dans ce mode multijoueur local, 2 à 4 joueurs pourront s’affronter sur le même écran.

: dans ce mode multijoueur local, 2 à 4 joueurs pourront s’affronter sur le même écran. Eternal Battle : pour la toute première fois, 25 joueurs pourront se défier en ligne dans un mode Battle Royale exclusif ! Utilisez des pouvoirs spéciaux pour prendre l’avantage sur les autres et marquez le plus de points possible pour être le dernier en lice et remporter la partie.

L’équipe ajoutera également de nouvelles fonctionnalités, objets, bonus et blocs pour varier encore plus les plaisirs. La grande nouveauté est évidemment la possibilité de jouer à plusieurs même en cross-play.

Bref, nostalgiques, curieux ou joueurs aimant les grands défis, préparez-vous.

Arkanoid Eternal Battle sortira sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC pour octobre 2022.