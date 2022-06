Du nouveau pour Resident Evil Village

Si vous aviez aimé Resident Evil Village, Capcom va tout faire pour que vous y retourniez puisqu’ils préparent un DLC pour la fin d’année.

Nommé Winters’ Expansion, ce DLC va proposer trois éléments qui pourrait bien intéresser tous les fans de Resident Evil Village.

Tout d’abord, vous pourrez enfin vivre toute l’aventure d’Ethan à la troisième personne. L’équipe a ainsi dû travailler pour modéliser Ethan avec ses animations pour que vous puissiez (re)jouer à Resident Evil Village sous une autre perspective.

Le second élément est le retour d’un mode bien connu des fans de Resident Evil à savoir The Mercenaries. Sous-titré Additional Orders, ce mode se focalise sur de l’action pure et dure. Vous pourrez d’ailleurs y incarner divers personnages comme Chris Redfield, Heisenberg ou la fameuse Lady DImitrescu) et découvrir de nouveaux environnements.

Enfin, élément le plus important pour ce DLC, l’arrivée d’une campagne supplémentaire intitulés Les Ombres de Rose. Si vous ne savez pas qui est Rose, il s’agit de la fille d’Ethan qu’on voit au tout début du jeu. Dans cette histoire, Rose est désormais une adolescente et va pénétrer au coeur de la conscience du Mutamycète afin de trouver une solution pour se débarrasser de ses pouvoirs maudits. En incarnant Rose, vous allez parcourir des environnements à la fois familiers mais étranges et devrez non seulement survivre face aux éléments mais au monde lui-même.

Parallèlement à cette extension, Capcom annonce Resident Evil Village Gold Edition qui, comme vous l’aurez compris, comprend le jeu principal ainsi que l’extension histoire de toucher un public qui n’avait pas encore craqué sur ce titre.

L’extension Winters et Resident Evil Village Gold Edition sortiront tous deux le 28 octobre 2022 sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, PC et Stadia. A noter que Capcom confirme Resident Evil Re:Verse disponible gratuitement, une expérience multijoueur pour les possesseurs de Resident Evil Village à la même date.

Capcom reconfirme également le développement de Resident Evil Village pour le PlayStation VR2 et sur Mac.