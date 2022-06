Les fans de moto vont avoir du nouveau à piloter avec SBK 22

Les fans de deux roues ont du choix grâce aux italiens de Milestone. Non content de proposer les MotoGP, Ride et autres Monster Energy Supercross, Milestone réactive une ancienne licence, SBK.

Cela fait dix ans que Milestone n’a pas proposé de SBK. Le dernier opus date de 2012 avec SBK Generations. Milestone retourne donc à un de ses anciens amours en reprenant la franchise SBK et reproduira l’expérience du Motul FIM Superbike World Championship avec toutes les motos et les environnements de la saison 2022 du World SBK.

SBK 22 aura évidemment son mode carrière avec tout ce qu’il faut pour une immersion totale comme des week-ends de course complets avec des essais, des superpôles, etc. De plus, il va falloir tout gérer puisqu’il faudra gérer le personnel, l’élaboration de la moto, l’analyse des données, etc. Une vraie écurie à gérer en quelque sorte avec un arbre de développement structuré en différents domaines.

Le moteur physique a été développé avec la collaboration de vrais pilotes histoire de rendre le jeu le plus réaliste possible. Simulation oblige, il faudra gérer l’usure des pneus Pirelli, le carburant, etc.

Pour rendre les courses palpitantes, Milestone a travaillé sur son système d’IA nommé A.N.N.A System basé sur des réseaux neuronaux et l’apprentissage automatique. Le résultat devrait être des adversaires ayant chacun leur personnalité. A haut niveau, les comportements du pilotage de ces pilotes virtuelles sont considérés comme des compétence de niveau humain.

Et pour les fans de personnalisation, SBK 22 aura évidemment divers éditeurs pour créer ses stickers, son casque, les patchs histoire de customiser son pilote et sa moto.

Enfin, le jeu en ligne n’est pas oublié puisque jusqu’à 12 pilotes pourront se rejoindre dans des lobbies pour des courses en ligne.

SBK 22 sortira sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC le 15 septembre 2022.