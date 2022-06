Les mises à jour next gen des Resident Evil 2,3 et 7 sont disponibles

Les possesseurs de PS5 et de XSX/S vont pouvoir (re)découvrir les trois titres avec une réalisation réhaussée profitant des capacités de ces machines.

Capcom a confirmé lors de son showcase de la nuit dernière que les mises à jour next gen pour Resident Evil 2, 3 et VII sont disponibles sur PS5 et XSX/S.

Ces versions vont bénéficier de nombreuses améliorations comme une résolution 4K, le ray tracing, la fréquence d’images élevée et l’audio 3D. Sur PS5, le jeu prendra en charge les capacités du DualSense. Si vous possédiez déjà les jeux sur PS4 ou Xbox One, vous pourrez installer la mise à jour gratuitement sur votre PS5 ou XSX/S flambant neuve. A noter qu’une mise à jour apportant diverses améliorations aux versions PC de ces jeux sont également disponibles.

Evil 2 et 3 sont enfin disponibles

RESIDENT EVIL 2

RESIDENT EVIL 3

RESIDENT EVIL 7