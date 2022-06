Capcom confirme le développement de Dragon’s Dogma 2

Pour fêter les 10 ans de Dragon’s Dogma, Capcom s’est fendu d’une vidéo où l’équipe a évoqué la création de ce jeu d’action/RPG multijoueur. Ce fut l’occasion d’annoncer qu’une suite est, enfin, en développement.

Conçu par Hideaki Itsuno, le premier Dragon’s Dogma a mis du temps à sortir. Après avoir travaillé sur de nombreux titres d’action et d’arcade, Itsuno avait commencé à travailler sur ce qui allait devenir Dragon’s Dogma. Toutefois, il fut chargé de terminer la production de Devil May Cry 2 et réaliser les suites Devil May Cry 3 et 4. Il n’a donc pu retourner sur son projet que plusieurs années après. Le résultat fut dont Dragon’s Dogma avec son monde ouvert, ses ennemis gigantesques, son système de Pions sorti sur PS3 et Xbox 360 en 2012 avec des versions améliorées lancées par la suite.

Le show – que vous pouvez voir ci-dessous – a été l’occasion pour Itsuno et son équipe de confirmer le développement de Dragon’s Dogma 2. Evidemment, il est bien trop tôt pour en parler et pouvoir voir quoique ce soit. Il va falloir attendre encore de longs mois mais c’est sans doute une excellente nouvelle pour les fans du premier volet. A l’heure actuelle, aucune machine n’est confirmée ni aucune date de sortie. Patience donc.