Combattez les vampires avec Redfall

Annoncé à l’E3 de l’an dernier avec une cinématique, on ne savait pas trop à quoi s’attendre avec ce nouveau projet d’Arkane Austin. Cette fois-ci, Microsoft et Bethesda lèvent le voile sur leur shooter coop Redfall.

Sous ce nom se cache donc le nouveau projet d’Arkane Austin à qui on doit notamment Prey. Avec Redfall, les joueurs vont donc découvrir un nouveau action/FPS/shooter coopératif en monde ouvert. Dans ce titre inédit, les joueurs vont se retrouver dans une ville nommé Redfall dans le Massachusetts. Assiégée par une armée de vampires, la ville est plongée dans la nuit car les buveurs de sang ont occulté le soleil – ne me demandez pas comment ils ont fait – et isolé ainsi toute la population du monde extérieur. Comme vous pouvez vous y attendre, vous faites partie de la population et devrait combattre ces vampires tout en tentant de comprendre ce qui les pousse à Redfall.

Action/FPS/shooter, Redfall pourra être joué en solo ou en coopération jusqu’à 4 joueurs. Il sera possible de basculer de l’un à l’autre rapidement. A vous d’explorer la ville avec d’autres survivants et combiner vos forces et surtout votre armement pour vous défaire des vampires. A vous évidemment d’améliorer votre arsenal et vos capacités au fur et à mesure de votre progression. Incarnez l’un des personnages disponibles chacun avec ses propres caractéristiques.

DEVINDER CROUSLEY : Un cryptozoologue amateur et inventeur en herbe. Équipé d’armes de sa propre invention, il est bien décidé à faire éclater la vérité.

LAYLA ELLISON : Une étudiante en ingénierie biomédicale. Une expérience a mal tourné lors de son stage dans un institut de recherche, et elle développe depuis des compétences télékinétiques.

REMI DE LA ROSA : Une brillante ingénieure militaire qui a passé sa vie sur les champs de bataille. Avec l’aide de son robot soldat, Bribón, elle est déterminée à venir en aide aux survivants de Redfall.

JACOB BOYER : Un ancien tireur d’élite de l’armée qui s’est tourné vers les milices privées. Dans des circonstances troubles lors d’une opération à Redfall, Jacob s’est retrouvé pourvu d’un œil vampirique énigmatique et d’un corbeau spectral qui ne le quitte jamais.

Je vous propose ci-dessous la vidéo de gameplay et les images officielles lâchées par Bethesda.

Redfall est prévu sur XSX/S et PC pour 2023.