Il va falloir patienter jusqu’au printemps 2023 pour reprendre le volant de Forza Motorsport

On s’attendait à un Forza Motorsport 8 mais il faut croire que Microsoft veuille faire table rase et faire repartir sa franchise de simulation auto avec le prochain volet prévu donc pour le printemps 2023.

Si comme moi, vous espériez reprendre le volant sur Forza Motorsport, vous serez déçus. Pas de pilotage pour cette fin d’année chez Microsoft. Toutefois l’équipe de Turn 10 a commencé à montrer son titre (cf. vidéos et images ci-dessous) et a donné quelques détails.

Avec la nouvelle génération de Forza Motorsport, l’équipe a travaillé sur bien des aspects. Ainsi il s’agit du premier titre qui sera totalement optimisé pour les XSX/S. Les fans possédant les nouvelles consoles pourront ainsi largement profiter de la précision de la physique, de la qualité graphique des voitures et des environnements avec les effets météo et le cycle jour/nuit ainsi qu’au système de dégâts avancés, le tout avec le ray tracing temps réel.

Les variations dynamiques de l’heure de la journée affecte la température ambiante ce qui par voie de conséquence affecte la température des tracés, de vos pneus, etc. Il faudra donc tenir compte de bien des paramètres lors de vos sessions de pilotage en entraînement ou en course.

Le moteur physique est annoncé comme 48 fois plus fidèle. Je vous laisse le soin de comprendre ce que cela implique car personnellement, ça ne me parle pas. Toujours est-il qu’on peut espérer un comportement encore plus réaliste des voitures sur les tracés.

Il va falloir patienter pour en savoir un peu plus notamment en ce qui concerne le contenu, les voitures, les circuits, les modes et bien entendu le multijoueur et la compétition.

Forza Motorsport sera disponible sur XSX/S, Xbox One/X et PC.