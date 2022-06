Nouvelles images pour le remake Resident Evil 4

Capcom a montré il y a peu du gameplay de son remake de Resident Evil 4. Ils ont également lâché de nouvelles images.

Dévoilé au début du mois, Capcom a montré un peu plus son projet de remake de Resident Evil 4 lors de son showcase. Les fans de ce titre mythique sorti à l’époque sur GameCube puis adapté sur diverses plateformes seront ravis d’apprendre que l’équipe a évidemment conservé bien des éléments tout en modernisant non seulement la réalisation pour les consoles new gen et le PC mais également le gameplay pour qu’il soit, espérons-le, moins rigide.

Pour vous donner une petite idée de la qualité visuelle de ce remake qui suit évidemment les plate-bandes des épisodes 2 et 3 avec le même RE Engine maison, Capcom a lâché de nouvelles images que vous retrouverez ci-dessous en compagnie du showcase Capcom que vous pouvez (re)voir via le player Youtube.

Resident Evil 4 est prévu sur PS5, XSX/S et PC pour 2023.