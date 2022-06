Focus Entertainment annonce un nouveau jeu inspiré de la saga Alien avec Aliens Dark Descent

Non content d’être de grands classiques des films SF – tout du moins pour les deux premiers volets – la saga Alien aura été à maintes reprises adapté en jeu vidéo. Ce sera encore le cas pour le nouveau projet de Focus Entertainment et Tindalos Interactive.

Pour ce nouveau titre nommé Aliens Dark Descent, Focus Entertainment et Tindalos Interactive ont opté pour un jeu d’action/tactique prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC. Avec sa vue isométrique, on pourrait penser à un Diablo-like mais Aliens Dark Descent va vous faire incarner non seulement un des nouveaux Marines mais gérer une escouade complète. Vous aurez ainsi à diriger l’escouade grâce à des commandes intuitives pour prioriser et exécuter automatiquement les actions complexes en temps réel en fonction de leur arsenal, équipement et compétences. Tactique oblige, il vous faudra non seulement vos marines mais tenir compte de votre environnement changeant. A vous ainsi de condamner des passages ou créer des raccourcis tout en sécurisant des zones.

Un aspect RPG est prévu puisqu’en écumant les niveaux, vous pourrez récupérer des matériaux qui vous permettront de développer de nouvelles technologies pour gagner en puissance tout en vous permettant de réparer votre vaisseau nommé l’Otago.

Aliens Dark Descent sortira sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC courant 2023.