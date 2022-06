Naraka Bladepoint va débarquer sur le Xbox Game Pass bientôt

Disponible depuis un moment sur PC, le battle royale à combat rapproché Naraka Bladepoint va très bientôt débarquer pour tous les abonnés Xbox Game Pass possédant une XSX ou XSS.

Lancé sur PC l’an dernier – et avec une version PS5 qui se fait attendre curieusement et pourtant annoncé également l’an dernier – Naraka Bladepoint est un battle royale avec des combats rapprochés et des déplacements typé parkour. Les combats se font principalement avec des armes blanches mais vous disposez également d’attaques à distance. Chacun des héros disponibles possède évidemment ses propres caractéristiques et capacités. A vous de choisir celui ou celle qui vous convient le mieux.

Naraka Bladepoint va donc débarquer sur XSX/S dès le 23 juin sur le Xbox Game Pass. Les non-abonnés pourront acheter le jeu avec trois éditions différentes : standard, deluxe et ultimate edition. Les différences tiennent principalement sur les éléments in-game intégrés.

Naraka Bladepoint sortira sur XSX/S le 23 juin 2022. Le jeu est déjà disponible sur PC.