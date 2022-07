Un clavier ergonomique chez Razer avec le Ornata V3

Les gamers ont beaucoup de choix désormais. Razer lance un nouveau clavier gaming ergonomique qui pourrait bien en intéresser certains.

En fait, ce n’est pas un mais deux modèles que l’accessoiriste propose. Vous aurez ainsi le choix entre l’Ornata V3 et l’Ornata V3X. Pour ces deux nouveaux modèles, Razer a décidé de répondre aux attentes de certains joueurs préférant un profil plus bas et plus fin. Ces claviers plus accessibles reposent aussi sur des touches Razer Meca-Membrane combinant la technologie des boutons mécaniques et à membrane pour un toucher plus doux tout en offrant une bonne sensibilité tactile avec des clics satisfaisants.

Pour vous assurer une bonne durée de vie, Razer a recouvert les touches d’un revêtement UV résistant à la décoloration et aux rayures. La principale différence entre le modèle Ornata V3 et V3X repose sur l’éclairage Razer Chroma RGB avec 10 zones d’éclairage pour le modèle V3, le modèle V3X n’en possédant qu’une seule.

Le Razer Ornata V3 vous en coûtera la bagatelle de 100€ environ tandis que le modèle V3X coûtera 50€ environ. Ils sont normalement disponibles dès à présent mais les stocks semblent des plus limités puisque les livraisons ne se feront pas avant la mi-juillet.