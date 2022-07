Oubliés l’E3 et la Gamescom pour tâter à la prochaine version de Street il fallait être à la Japan Expo. Le bonheur c’est simple comme un ticket de métro 5 zones… et une entrée payante à cette nouvelle édition post-Covid 19 évidemment !

La Japan Expo c’est le genre d’endroit où je ne vais plus trop traîner mes guêtres. Comprenez que survivre aux éventuelles pannes/retards d’un RER B non climatisé (Check), s’abstenir de dépenser des sommes folles pour se restaurer(Check) pour finalement tout claquer en goodies / figurines / mangas (Check) : eh bien ce n’est plus forcément l’idée que je me fais d’une journée réussie ! Alors pourquoi m’être rendu là bas ? Était-ce pour faire dédicacer mes antiques VHS d’un obscur animé nippon bourré de tentacules frippons où était-ce tout simplement pour jouer au prochain Beat Them All de Capcom ? Spoiler alert. Si vous avez cliqué sur le lien ou lu le titre de cette News vous savez que les prochaines lignes traiteront de Street Fighter 6 à la Japan Expo. Le festival se déroule après l’E3 et avant la Gamescom, on a eu le temps de digérer l’ annonce de son existence en février dernier puis de découvrir une partie (si ce n’est l’ensemble) du roster à travers un leak et de voir les personnages en action lors des trailers. Enfin le moment est venu d’y jouer afin de vous livrer un premier aperçu manette en main de ce titre dont la sortie est (selon certaines sources) prévue vers le début de l’année prochaine. On croise les doigts.

Événement public oblige nous n’avons pu goûter qu’à une infime partie de Street Fighter 6 à l’occasion de quelques combats en versus où seuls quatre personnages étaient dévoilés et jouables. En plus de Ryu et Chun Li, j’ai pu également pu me frotter à deux autres combattants Luke et Jamie. Ces deux derniers ont respectivement rejoints la saga dans l’ultime DLC de Street Fighter V et le second fera son baptême du feu dans ce « sixième » volet. Les années passent et depuis mes premiers rounds sur Street Fighter II, les Hadoken de Ryu et autres « hélicoptères chinois » de Chun Li s’exécutent toujours par des enchaînements directionnels combinés à l’appui d’une des six touches attribué au coup de poing ou de pied. Depuis 1991, telle est la base du gameplay de Street qui par la « souplesse » de ses commandes permet d’enchaîner les attaques avec maestria. Bien plus facilement et intuitivement que sur un Mortal Kombat plus rigide par exemple. Pourtant et c’est sans doute là l’une des grosses nouveauté de ce Street Fighter 6, il propose deux types de gameplay : classique et moderne. Le premier offre une expérience de jeu conventionnelle tandis que le second s’adresse aux néophytes et leur permet de se focaliser sur l’action grâce à une maniabilité « assistée ». Comprenez que selon l’appui d’une touche de coup (faible, fort ou moyen) et la distance de l’adversaire on va balancer soit un coup de poing soit un coup de pied. Et pour réaliser une attaque spéciale c’est par le biais d’une touche spécialement dévolue aux spéciaux combiné à une direction.Difficile de faire plus simple. Ce gameplay simplifié va vous sembler familier si vous avez joué à Super Street Fighter IV sur mobile (iPhone ou Android) et il me semble qu’un jeu comme BlazBlue ou l’une des dernières itérations de Guilty Gear offrait ce genre de contrôles. Pardonnez ma mémoire défaillante.

En sus des coups spéciaux, des attaques de bases, nos combattants disposent toujours de projections, de gardes, de contres punitifs (proches des focus attaque), de capacités absorption d’attaques énergétiques et autres ultra combos dévastateurs qu’il nous tarde d’essayer plus longuement. Rassurez-vous . Ceux qui ont déjà joué aux dernières versions de « Street »avec Ryu et Chun-Li retrouveront rapidement leurs marques. Comme précisé en amont, Luke est un personnage déjà disponible par le biais d’un DLC de Street Fighter V et sa prise en main à base de quarts de cercles avant ou arrière en fait un personnage assez « simple » et agréable à contrôler. Une sorte de version américanisée du sympathique Dan Hibiki, le martialiste hong-kongais au kimono rose. Si ce dernier n’a pas été annoncé au casting de Street Fighter 6, en revanche, Jamie son compatriote sera de la partie. Le rival de Luke adepte du Kung-fu « de l’homme ivre » s’avère assez redoutable par sa capacité fulgurante à se placer en combat rapproché afin de livrer des enchaînements punitifs . Sa palette de coups me rappelle d’ailleurs celles des frangins Yun et Yang aussi originaires de Hong Kong. Une histoire de famille ?

Techniquement ce premier aperçu du jeu qui carbure à la cinquième mouture de l’Unreal Engine en a mis plein les yeux. Même s’il est vrai que la pilosité faciale hirsute de Ryu a un peu déçu, les modélisations et panoplies des mouvements sont impeccables et l’action fulgurante. Quant aux arrières plans il sont détaillés et fourmillent d’animations comme on les aime dans les jeux de castagne de chez Capcom. Enfin précisons que le jeu sortira évidemment sur PlayStation5, sur PC et sur Xbox Séries X mais aussi (il semblerait) sur les machines d’ancienne génération PS4 et XboxOne. Une bonne nouvelle pour les possesseurs de Xbox qui ont poncé Ultra Street Fighter 4 dans tous les sens depuis 2014 ! Quant aux possesseurs de Switch… rien n’a été annoncé pour le moment même si une version cloud pourrait être possible, mais jouable ? C’est là une autre paire de manche !