Deux coupes du monde FIFA, des équipes féminines et la technologie HyperMotion 2 pour FIFA 23

EA dévoile enfin les premières images, une première vidéo et quelques caractéristiques de son dernier – littéralement – opus de sa saga FIFA avec FIFA 23. Nouvelle technologie et football féminin à l’honneur cette fois-ci.

Commençons donc pas la principale nouveauté à savoir la technologie HyperMotion 2. Celle-ci est annoncée comme permettant des mouvements de joueurs et des équipes plus réactifs, plus intelligents bref plus réalistes. Tous les mouvements ont été capturé aussi bien sur des joueuses que des joueurs avec des millions de points de données en nouvelles animations en temps réel. Grâce à la technologie HyperMotion 2, tout cela se traduit par des animations encore plus réalistes et naturelles. En tout plus de 6000 animations. A noter pour les PCistes que leur version sera enfin en phase avec les versions PS5, XSX/S et Stadia. Les versions PS4 et Xbox One ne bénéficieront toutefois pas de la technologie HyperMotion 2.

FIFA 23 fourmillera évidemment d’améliorations dans tous les domaines. On aura droit à des environnements améliorés, de nouvelles textures réalistes pour les terrains, l’ambiance des stades plus riches. Pour toujours plus de contrôle, FIFA 23 proposera de nouvelles mécaniques notamment pour les tirs, les tirs au but ou encore les corners.

Doucement mais sûrement le sport féminin fait son chemin dans les jeux y compris sur FIFA 23. Pour cette édition, EA va ainsi intégrer les équipes de clubs féminines de la Barclays Women’s Super League et de la Division 1 Arkema. Ces équipes vont rejoindre la flopée d’autres disponibles, majoritairement masculines encore composé de 19000 joueurs à travers plus de 700 équipes. Plus de 100 stades seront intégrés à FIFA 23 ainsi que plus de 30 ligues de quoi vous occuper notamment dans le mode le plus réaliste à savoir le Jeu Universel (The Worlds Game en VO). Evidemment, bien d’autres modes seront disponibles entre le centre d’entraînement, le mode carrière, les Clubs Pro, le mode Volta ou le tout nouveau mode FUT Moments.

Enfin, 2022 oblige, FIFA 23 va évidemment permettre de se lancer dans la Coupe du Monde FIFA 2022 au Qatar qui sera intégrée au jeu ainsi qu’à la Coupe du Monde FIFA 2023 femmes en Australie et Nouvelle-Zélande pour les féminines. Ces deux compétitions seront disponibles après le lancement du jeu via des mises à jour gratuites.

EA confirme le cross-play à travers tous les modes de jeux en ligne de FIFA 23 entre les PS5, XSX/S, Stadia et PC. Les joueurs sur PS4/Pro et Xbox One/X auront du cross-play entre eux

FIFA 23 sera disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, PC et Stadia à partir du 30 septembre 2022.