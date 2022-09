Atlas Fallen, le nouveau action/RPG des créateurs de la série The Surge

Focus Entertainement et Deck13 Interactive ont profité de la Gamescom 2022 pour annoncer un tout nouveau projet prénommé Atlas Fallen. Fans des Souls-like, vous pouvez surveiller ce projet compte tenu du pedigree de l’équipe.

En effet Deck13 Interactive est à l’origine des deux volets du jeu d’action/RPG The Surge qui reprenait le concept des Dark Souls mais avec un univers futuriste. Avec leur prochain projet nommé Atlas Fallen, on aura encore droit à un action/RPG mais cette fois-ci dans un univers epic fantasy plus dans la lignée des Dark Souls et autres Elden Ring.

Le monde d’Atlas Fallen sera semi-ouvert – allez comprendre ce que cela signifie mais pour sûr pas totalement ouvert comme Elden Ring. Evidemment, le jeu fourmillera de secrets à découvrir et de mille dangers et d’ennemis à combattre et surtout à abattre. Le surf des sables semble être l’originalité du jeu avec des déplacements bien plus rapides. De même il semble qu’on puisse jouer en coopération.

Focus Entertainment et Deck13 Interactive ont montré une toute première vidéo cinématique et quelques plans de gameplay pour donner une petite idée de l’univers d’Atlas Fallen. Personnellement j’aime le look des armures. On peut déjà imaginer les armures qu’on va pouvoir enfiler 😉

Atlas Fallen est prévu sur PS5, XSX/S et PC pour 2023.