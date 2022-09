Logitech annonce son livestream Logi Play 2022 pour fin septembre

Le célèbre accessoiriste a prévu un livestream sur sa chaîne Twitch pour dévoiler de nouveaux produits autour de ses marques Logitech G et Logitech for Creators.

Ce livestream devrait intéresser aussi bien les gamers que vous êtes que les créateurs de contenu qui suivent Playscope. Outre les dirigeants de Logitech, le livestream bénéficiera de la participation de diverses personnalités du gaming et des créateurs de contenu pour évoquer l’évolution du gaming en ligne et de la création de contenu. On aura également droit à des performances musicales mais également à l’annonce de produits. C’est évidemment ce dernier point qui nous intéresse.

Ce livestream fait partie d’un évènement organisé par Logitech à Berlin les 20 et 21 septembre.

Vous pouvez suivre ce livestream sur la chaîne Twitch de Logitech G le 21 septembre à 18h heure française.

Bien entendu, en fonction des annonces, nous vous parlerons ensuite des produits.

Rendez-vous le 21 septembre donc.