One Piece Odyssey ne sortira que début 2023

La saga One Piece bénéficie d’une popularité colossale depuis des années. Tout au long de ces années, on a eu droit à d’innombrables adaptations vidéoludiques. One Piece Odyssey est le dernier en date annoncée et sortira début 2023.

Initialement prévu pour cette fin d’année, Bandai Namco a profité du Tokyo Game Show 2022 pour donner la date de sortie définitive de One Piece Odyssey. Les fans et possesseurs de PS5, PS4/Pro, XSX/S et PC devront attendre le 13 janvier 2023 pour se lancer dans une histoire originale avec la bande à Luffy.

Pour rappel, One Piece Odyssey sera un JRPG avec un gameplay bien loin des jeux d’action qu’on a eu ces dernières années. Il va falloir gérer l’équipage du Chapeau de Paille dans une intrigue inédite spécialement écrite pour le jeu. La bande à Luffy va se retrouver sur une nouvelle île mystérieuse avec son lot de secrets, de quêtes et d’ennemis. Pendant votre périple, vous allez pouvoir incarner les 9 pirates de l’équipage à savoir Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Robin, Franky et Brook.

Pour cette occasion, de nombreux personnages ont été créé avec l’aide du créateur de la saga à savoir Eiichiro Oda.

Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes et vous pouvez les retrouver sur la boutique en ligne officielle.

Bandai Namco a prévu plusieurs éditions :

Edition Standard : Inclus le jeu ONE PIECE ODYSSEY ainsi qu’un Bonus de précommande (10x pommes énergiques, 10x pommes exaltantes, 3x gelées dorées, 100,000 Berrys et ensemble de tenue de voyage)

: Inclus le jeu ONE PIECE ODYSSEY ainsi qu’un Bonus de précommande (10x pommes énergiques, 10x pommes exaltantes, 3x gelées dorées, 100,000 Berrys et ensemble de tenue de voyage) Edition Deluxe : Inclus le jeu de base, le Pack Deluxe (2 petits bijoux (accessoires en jeu), la tenue de voyage Sniperking), l’Adventure Expansion Pack (1 set d’accessoires, un futur DLC avec une histoire additionnelle et 100,000 Berrys), et un Bonus de précommande (10x pommes énergiques, 10x pommes exaltantes, 3x gelées dorées, 100,000 Berrys et un ensemble de tenues de voyage). Cette Edition sera disponible sous format numérique uniquement.

Inclus le jeu de base, le Pack Deluxe (2 petits bijoux (accessoires en jeu), la tenue de voyage Sniperking), l’Adventure Expansion Pack (1 set d’accessoires, un futur DLC avec une histoire additionnelle et 100,000 Berrys), et un Bonus de précommande (10x pommes énergiques, 10x pommes exaltantes, 3x gelées dorées, 100,000 Berrys et un ensemble de tenues de voyage). Cette Edition sera disponible sous format numérique uniquement. Bundle Edition Collector : Inclus le contenu de l’Edition Deluxe, une figurine exclusive Monkey.D. Luffy (23x21x21 cm) ainsi qu’un Bonus de précommande (10x pommes énergiques, 10x pommes exaltantes, 3x gelées dorées, 100,000 Berrys et un ensemble de tenues de voyage)

One Piece Odyssey est prévu pour le 13 janvier 2023 sur PS5, XSX/S, PS4/Pro et PC.