Company of Heroes 3 ne sortira qu’en février 2023

La saga Company of Heroes devait continuer avec ce troisième opus le mois prochain. Sega et Relic Entertainment ont décidé de reporter la sortie.

Les fans de jeux de stratégie temps réel connaissent probablement la série des Company of Heroes qui permet de se lancer dans des batailles durant la Seconde Guerre Mondiale. Si le premier volet nous embarque sur le front occidental pendant la Bataille de Normandie et la libération de la France et un second volet focalisé sur le front de l’est, Company of Heroes 3 nous envoie sur le front nord-africain et italien.

Initialement, Relic Entertainment et Sega comptaient lancer ce Company of Heroes 3 le 17 novembre prochain. Le duo a toutefois décidé de reporter la sortie de leur jeu de stratégie temps réel à février 2023. La raison donnée est toujours la même, permettre à l’équipe de peaufiner le jeu en améliorant, équilibrant et ajustant le jeu. Cela n’est donc pas une mauvaise chose en soi. L’équipe a d’ailleurs profité des retours de la communauté depuis l’annonce du jeu en juillet 2021 et en tient compte sur divers aspects du jeu.

Ainsi Relic Entertainment a amélioré la carte de campagne dynamique du jeu avec un nouveau d’approvisionnement. L’IA sera également plus agressive qu’initialement prévu et les déplacements seront plus rapides sur la carte. Techniquement, les développeurs ont amélioré le rendu général du jeu pour encore plus de réalisme visuel. L’équipe a également tenu compte des retours de la communauté lors de la phase pré-alpha concernant l’interface utilisateur et la gestion des groupes tactiques et leurs arbres d’amélioration ainsi que pour les unités et les capacités de regroupement.

Bref, ce report permet à l’équipe de développement de peaufiner et implémenter plein de petits détails certainement pour une qualité de jeu qu’on espère exceptionnelle à sa sortie. Patience donc…

Company of Heroes 3 est prévu sur PC pour le 23 février 2023.