Warner Bros Games fête mes 30 ans de la saga Mortal Kombat avec une vidéo

Warner Bros Games et NetherRealm Studios sont fiers de fêter le 30e anniversaire de la saga Mortal Kombat. Au fil des volets, le jeu a évolué heureusement en bien dans l’ensemble.

Avec plus de 79 millions d’exemplaires vendus depuis sa création le 8 octobre 1992, les Mortal Kombat ont généré une énorme communauté et est devenu une célèbre franchise également adapté au cinéma – avec plus ou moins de bonheur il faut bien l’avouer.

Si les premiers volets avaient comme originalité d’avoir des digitalisations de véritables acteurs plutôt que des animations faites à la main, les Mortal Kombat plus récents sont devenus des jeux de baston en 3D plus classiques en conservant toujours sa patte spécifique, son côté gore avec les Finish Him.

Pour cette occasion, si vous jouez à Mortal Kombat Mobile, divers bonus seront proposés du 7 au 14 octobre lorsque vous vous connecterez chaque jour.