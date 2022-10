Capcom montre enfin du gameplay du remake de Resident Evil 4

Capcom est devenu un champion du recyclage d’anciens titres mais il faut bien avouer que dans le cas de sa série Resident Evil, on ne peut qu’applaudir le travail – et les budgets – consentis pour des remakes de qualité.

Après donc les épisodes 1, 2 et 3, Capcom prépare pour début 2023 le remake du quatrième volet, Resident Evil 4. Le showcase d’hier soir a été l’occasion pour l’éditeur nippon de montrer les premières séquences de gameplay de ce remake très attendu. Autant dire que l’immersion va être encore plus intense avec une réalisation et un gameplay modernisés. Outre un jeu qui semble plus punchy, les ennemis seront aussi plus féroces et plus rapides. Il va vous falloir bien maîtriser les capacités de Leon qui gagne aussi en richesse puisqu’il pourra utiliser de nouvelles armes et user du close combat notamment pour parer les attaques et porter des coups de grâce avec son couteau.

Pour rappel, Resident Evil 4 vous fait incarner Leon S. Kennedy. L’action se déroule quelques six ans après les évènements de Raccoon City. Désormais agent spécial sous les ordres du président américain, il se voit envoyé dans un village européen reculé pour tenter de sauver la fille du président récemment kidnappée. Et autant vous le dire, ce que Leon va découvrir dans ce patelin n’a rien de très… normal.

Capcom a évidemment prévu différentes éditions. Outre la version standard, l’éditeur a prévu deux autres éditions :

Edition Deluxe digitale

Le jeu

Un pack DLC avec divers bonus in-game comme des costumes, des armes ou une c arte au trésor

Edition Collector

Le contenu de l’édition deluxe digitale

Un steelbook

La bande originale numérique

Une figurine de Leon

Un artbook

Un poster

Une boîte

Si vous précommandez une de ces éditions, vous aurez droit à quelques bonus in-game histoire de vous démarquer.

Resident Evil 4 sera disponible le 24 mars 2023 sur PS5, PS4/Pro, XSX/S et PC.