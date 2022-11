Amazon Prime Gaming – Les jeux gratuits de novembre 2022

Si vous êtes abonné Prime et que vous possédez un PC, je vous rappelle que vous avez droit à divers bonus et jeux gratuits. C’est encore le cas pour ce mois de novembre 2022.

Amazon dévoile ainsi la liste des titres PC téléchargeables gratuitement pour tous ceux qui font partie du programme Prime Gaming. Dès à présent, vous pouvez aller sur la page officielle Amazon Prime Gaming pour récupérer les jeux suivants :

Fallout: New Vegas Ultimate Edition – Traversez le désert post-apocalyptique de Mojave à la recherche des hommes qui vous ont fait du tort dans le passé. Battez-vous pour vous venger, tout en influençant le destin de milliers d’habitants du désert post-apocalyptique.

– Traversez le désert post-apocalyptique de Mojave à la recherche des hommes qui vous ont fait du tort dans le passé. Battez-vous pour vous venger, tout en influençant le destin de milliers d’habitants du désert post-apocalyptique. Indiana Jones and the Last Crusade – De LucasArts et Disney, voici une aventure classique en point-and-click se déroulant en Europe en 1938. L’Arche perdue n’était qu’un échauffement ! Un grand mal est à la recherche du talisman le plus puissant de tous : le Saint Graal. Quelques hommes courageux s’y opposent. Heureusement, l’un d’entre eux est Indiana Jones. Et cette fois, il a son père avec lui.

– De LucasArts et Disney, voici une aventure classique en point-and-click se déroulant en Europe en 1938. L’Arche perdue n’était qu’un échauffement ! Un grand mal est à la recherche du talisman le plus puissant de tous : le Saint Graal. Quelques hommes courageux s’y opposent. Heureusement, l’un d’entre eux est Indiana Jones. Et cette fois, il a son père avec lui. Facility 47 – Voyagez dans un centre de recherche isolé et explorez les profondeurs de la toundra antarctique glaciale en résolvant des énigmes et en débloquant de nouvelles zones autour du centre.

– Voyagez dans un centre de recherche isolé et explorez les profondeurs de la toundra antarctique glaciale en résolvant des énigmes et en débloquant de nouvelles zones autour du centre. WRC 9 – Dévalez les pistes du monde entier dans la franchise leader de la simulation tout-terrain, avec un gameplay encore plus réaliste et plus de contenu que jamais : trois nouveaux rallyes, 35 nouvelles épreuves spéciales, la possibilité de créer vos propres championnats personnalisés et des sons de moteur entièrement repensés !

– Dévalez les pistes du monde entier dans la franchise leader de la simulation tout-terrain, avec un gameplay encore plus réaliste et plus de contenu que jamais : trois nouveaux rallyes, 35 nouvelles épreuves spéciales, la possibilité de créer vos propres championnats personnalisés et des sons de moteur entièrement repensés ! Etherborn – Partez à la recherche de votre raison d’être en vous plongeant dans un jeu de plates-formes et d’énigmes environnementales dont le but est d’explorer et de comprendre des structures complexes et changeantes.

– Partez à la recherche de votre raison d’être en vous plongeant dans un jeu de plates-formes et d’énigmes environnementales dont le but est d’explorer et de comprendre des structures complexes et changeantes. Whispering Willows – Interagissez avec les esprits des morts, résolvez les énigmes complexes du mystérieux manoir et aidez Elena à retrouver son père disparu dans ce jeu d’horreur entre puzzle et aventure.

– Interagissez avec les esprits des morts, résolvez les énigmes complexes du mystérieux manoir et aidez Elena à retrouver son père disparu dans ce jeu d’horreur entre puzzle et aventure. Last Day of June – Une histoire d’aventure interactive, profonde et cinématographique centrée sur l’amour et la perte. Last Day of June demande aux joueurs “Que feriez-vous pour sauver l’être aimé ?”.

J’ai une petite faiblesse pour le bon vieux Indiana Jones and the Last Crusade je l’avoue. Dans le genre point&click, c’est un grand classique. Dommage que personne n’ait pensé à le remasteriser totalement voire à proposer un remake. Le reste des titres devrait permettre d’occuper votre hiver.

Comme d’habitude, Amazon propose de nombreux bonus in-game à récupérer pour bon nombre de titres. Je vous laisse les découvrir en allant sur le site officiel.