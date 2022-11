PlayStation VR2 en février 2022 et coûtera… ouch !

Bon j’avoue que je m’y attendais. Que ce soit pour la date de sortie comme pour le prix, il n’y a rien de véritablement surprenant. La virtualité a un coût malheureusement pour ce à qui cela intéresse.

Sony vient de confirmer la date de lancement et le prix de son futur PlayStation VR2. Autant vous le dire tout de suite, cela va faire un sacré trou dans votre compte en banque si vous comptiez vous lancer sur ce nouveau casque de réalité virtuelle pour la PlayStation 5.

Prévu pour le 22 février 2023, le PlayStation VR2 sera vendu pour 599.99€. Vous comprenez mieux le “ouch!” dans mon titre n’est-ce pas? Ce prix inclut :

Un casque PlayStation VR2

Deux manettes PS VR2 Sense

Des écouteurs stéréo

Sony prévoit un autre pack coûtant 649.99€ comprenant :

Un casque PlayStation VR2

Deux manettes PS VR2 Sense

Des écouteurs stéréo

Le code pour télécharger le jeu Horizon Call of the Mountain

Pour celles et ceux qui voudront avoir la totale, Sony a également prévu une station de recharge pour les manettes PS VR2 Sense au prix de 49.99€.

Bref, si vous vouliez vraiment vous lancer ou retourner dans le VR, il va falloir faire quelques économies d’ici la sortie. Car évidemment, le PS VR2 ne sert à rien si vous n’avez pas de PS5. Sony n’a pas indiqué si on aurait droit à des démos techniques ou petits jeux gratuits comme ce fut le cas avec le premier PS VR. Espérons que cela soit prévu.

Ce prix élevé n’est pas vraiment une surprise donc compte tenu de ce que Sony a voulu intégrer comme technologie avec les écrans OLED HDR de 2000 x 2040 par oeil, les nombreux capteurs de mouvements, les caméras pour le suivi du casque et des manettes, le suivi du mouvement de l’oeil et les deux manettes. Souvenez-vous, le premier PS VR était vendu sans manettes ni caméra à son lancement pour 399€. Il fallait ajouter à cela la caméra obligatoirement et éventuellement deux manettes PlayStation Move – certains jeux ne pouvaient se contenter d’un seul ou simplement du DualShock 4 de la PS4. Bref, on avoisinait les 500€ également sans compter la console.

Le prix de 600€ pour le PS VR2 n’est donc pas une véritable surprise et on peut supposer que Sony a dû revoir le tarif avec l’inflation actuelle généralisée comme la PS5 qui est montée également de 50€ récemment. L’expérience VR reste onéreuse malheureusement…

Les précommandes vont débuter le 15 novembre prochain uniquement sur le site de Direct PlayStation de Sony. Vous pouvez déjà vous y rendre pour vous inscrire si vous le souhaitez.

Le PlayStation VR2 sera disponible à partir du 22 février 2023.