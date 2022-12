Bandai Namco se lance dans le projet Sand Land inspiré d’une ancienne oeuvre d’Akira Toriyama

Akira Toriyama que vous connaissez tous pour sa création la plus renommée à savoir Dragon Ball mais aussi pour d’autres sagas comme Dr Slump ou son travail sur les Dragon Quest a également créé Sand Land il y a plus de 20 ans.

Bandai Namco a donc décidé de puiser sur ce travail plutôt méconnu d’Akira Toriyama pour développer divers produits en lançant le projet Sand Land. Le premier produit à sortir sera un film d’animation co-produit avec le studio Sunrise de Bandai Namco Filmworks, Kamikaze Doug Co Ltd et Anima Inc.

Pour rappel, Sand Land permet de découvrir un personnage nommé Beelzebub, le prince des démons. Accompagné de Thief et d’un ancien shérif Rao, ils vont évoluer dans un monde désertique à la recherche d’un lac fantôme pour que les humains comme les démons n’aient plus à souffrir de la pénurie d’eau.

Si Bandai Namco annoncé ce projet Sand Land, on peut s’attendre à ce qu’au moins une adaptation vidéoludique soit annoncée ultérieurement.

En attendant, voici déjà un teaeer et quelques images du film en préparation.