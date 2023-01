Square Enix dévoile une vidéo et des images pour la troisième extension de Stranger of Paradise Final Fantasy Origin

Square Enix avait commandité la Team Ninja de Koei Tecmo pour un spin-off à la saga Final Fantasy sous la forme d’un Souls-like passable qui aurait mérité une réalisation plus moderne. Toujours est-il que pour son public, l’équipe prépare un troisième DLC.

Nommé Different Future, ce troisième DLC – partie intégrante du Season Pass – va marquer la fin des aventures de Jack et sa bande à travers le temps et l’espace. Cette fois-ci, le groupe va débarquer dans une ville d’un autre espace-temps nommée le Central en ruine.

Comme tout DLC, celui-ci va apporter son lot de nouveaux personnages, nouveaux ennemis et nouvelles classes histoire de vous faire repartir de plus belle dans la peau de Jack.

L’extension Different Future de Stranger of Paradise Final Fantasy Origin sera disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC à partir du 27 janvier 2023.