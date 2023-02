Nouvelle vidéo et début des précommandes pour Project Zero Le Masque de l’Eclipse Lunaire

Dans le genre jeu d’horreur, la série des Project Zero (Fatal Frame en anglais) en avait fait flipper plus d’un. Pour le retour de la franchise, Koei Tecmo a décidé de faire un remake du quatrième opus.

Alors pourquoi Koei Tecmo a décidé ce remake spécifiquement? Tout simplement parce qu’il s’agit d’un des rares épisodes qui n’avait pas été lancé hors du Japon. Project Zero Le Masque de l’Eclipse Lunaire avait été en effet sorti uniquement au Japon en 2008 sur Wii.

Dans ce volet, les joueurs vont suivre le périple de trois adolescentes, Ruka Minazuki, Misaki Aso et Madoka Tsukimori enquêtant sur les évènements qui se déroulés 10 ans auparavant. Une fois encore vous allez devoir affronter divers esprits grâce à la Caméra Obscura. Celle-ci permet de repousser ou capturer les spectres. Vous pourrez également utiliser la Torche Spirituelle qui, grâce à la lumière lunaire, permet de dompter les esprits.

La vidéo ci-dessous permet de découvrir un peu l’histoire qui vous attend. Je vous propose également une galerie.

Koei Tecmo a annoncé que toute précommande avant le 2 mars prochain permettra d’obtenir des bonus sous la forme d’accessoires exclusifs in-game. Une édition numérique deluxe est également prévue et comprendra le jeu ainsi que l’ensemble Tenues de soirée de l’île de Rogetsu ainsi qu’un artbook numérique et la bande originale. En plus, pour tous ceux qui achèteront le jeu avant le 22 mars, un bonus in-game sera offert.

Project Zero Le Masque de l’Eclipse Lunaire sortira le 9 mars 2023 sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC. Les précommandes sont ouvertes si cela vous intéresse.