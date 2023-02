Découvrez les prémices d’Octopath Traveler II jusqu’en 4K

Si le jeu n’est pas encore sorti, la démo est disponible pour se faire une idée. Pour celles et ceux qui ne peuvent le tester, je vous propose notre vidéo de gameplay.

Octopath Traveler II reprend les ingrédients qui ont fait le succès du premier volet avec une direction artistique mêlant pixel art 2D et une réalisation 3D utilisant l’Unreal Engine avec des couleurs particulièrement bien choisies. La suite ne déroge donc pas à la règle. Et cette fois-ci encore, on pourra se lancer dans les aventures. En effet, il sera possible comme dans le précédent volet de choisir chacun des 8 personnages du jeu pour suivre leur périple et leur intrigue. Il s’agit toutefois de nouveaux personnages.

La vidéo ci-dessous a été capturé sur PS5 en 4K et permet de découvrir les deux premiers chapitres de l’histoire d’Osvald emprisonné à tort. Il cherchera à s’enfuir de la prison afin de se venger et éliminer la personne responsable de la mort de sa femme et de son enfant.

Octopath Traveler II est prévu pour le 24 février 2023 sur PS5, PS4/Pro, Switch et PC.