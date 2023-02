Découvrez le premier chapitre de Like a Dragon Ishin! jusqu’en 4K

BLOC INFO Date de sortie 21 février 2023 Editeur Sega Développeur Ryu Ga Gotoku Studio Genre Action, Aventure Machines PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X PEGI 18 ACHETEZ SUR AMAZON Version PS5 Version PS4/Pro Version XSX/S, Xbox One/X

Remaster d’un spin-off de la saga Yakuza jamais sorti en occident, Like a Dragon Ishin! est disponible dans les bacs. En attendant notre test, je vous propose de découvrir le premier chapitre du jeu.

Les fans de la saga Yakuza ont pu apprécier le travail de remastering de nombreux titres de la saga par son studio Ryu Ga Gotoku sans parler d’autres spin-offs se déroulant dans le même univers. Toutefois, en 2014, Sega et Ryu Ga Gotoku Studio avaient lancé Ryu Ga Gotoku Ishin! – titre original de Like a Dragon Ishin! – qui nous emmenait dans le Japon du 19ème siècle à la fin de l’ère Edo. Sega avait précédemment sorti un autre spin-off de la saga Yakuza se déroulant dans le Japon du 17ème siècle nommé Ryu Ga Gotoku Kenzan!. Il n’a jamais été édité en occident non plus. Peut-être le verra-t-on remasterisé dans quelques temps si ce Like a Dragon Ishin! se vend.

En tous les cas c’est dans le contexte historique que le joueur incarne Sakamoto Ryoma un homme accusé d’avoir assassiné un notable – qui n’est autre que son père adoptif. Il va devoir tenter de retrouver le véritable assassin pour prouver son innocence.

La vidéo que je vous propose permet de découvrir le tout premier chapitre du jeu véritable introduction et mise en place de toute l’intrigue. Elle a été capturé en 4K 60FPS sur la Xbox Series X. Techniquement le jeu est correct mais je l’ai trouvé un peu en deça de ce qu’on est en droit d’espérer en terme de rendu sur une console nouvelle génération. Sans doute une conséquence d’un remaster cross-gen puisque le jeu est également disponible sur PS4/Pro et Xbox One/X en plus des PS5 et XSX/S.

Je vous laisse le soin de découvrir les prémices donc d’une aventure que j’ai trouvé prenant pour qui aime un peu le Japon historique et un univers dépaysant.

Like a Dragon Ishin! est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro et Xbox One/X