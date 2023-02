L’horreur n’attend pas le poids des années dans Intruders Hide and Seek

Après les versions PlayStation et PC sortis en 2019, le jeu d’infiltration/horreur de l’équipe de Tessera Studios arrive enfin sur Xbox et Switch.

Disponible dès à présent, les possesseurs de Xbox One/X (et donc XSX/S) et Switch vont pouvoir découvrir ce jeu d’infiltration assez flippant. Intruders Hide and Seek fera incarner un enfant de 13 ans nommé Ben. Il se trouve en très mauvaise posture lorsque trois mystérieux individus prennent possession de leur maison de vacances et prennent en otage le reste de sa famille. En tant que Ben, vous allez devoir tout faire pour leur échapper et trouver un moyen de sauver votre famille. Autant dire qu’en étant un enfant, il vous sera impossible de les affronter en frontal. Il va falloir ruser et utiliser vos méninges.

Intruders Hide and Seek est disponible sur PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC. Le jeu tourne également sur PS5 et XSX/S. Il est même possible de jouer en VR sur le premier PS VR et sur les plateformes VR sur PC.