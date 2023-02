Un survival horreur italien avec Daymare 1994 Sandcastle

Si Milestone est sans doute l’équipe italienne la plus connue avec leurs simulations auto et moto, d’autres tentent d’autres genres comme Invader Studios avec Daymare 1994 Sandcastle.

Annoncé précédemment pour 2022, ce survival/horreur a pris quelques mois de retard. Mais désormais l’éditeur Leonardo Interactive et l’équipe d’Invader Studios ont une date précise pour qui a envie de se lancer dans cette nouvelle aventure horrifique.

Daymare 1994 Sandcastle est une préquelle de Daymare 1998 sorti en 2019 sur PC et 2020 sur PS4 et Xbox One. Il s’agit toujours d’un survival/horreur à la troisième personne. Toutefois, les évènements de cette aventure vont nous faire incarner un personnage inédit en lieu et place des trois proposés dans Daymare 1998.

En effet, Daymare 1994 Sandcastle vous fera incarner l’agent spécial Dalila Reyes ancienne espionne travaillant désormais pour l’univers H.A.D.E.S. Son objectif est de pénétrer un centre de recherche particulièrement avancé aux USA. Evidemment, rien ne va se passer comme prévu et vous allez devoir affronter des ennemis particulièrement dangereux et résoudre divers énigmes pour progresser dans ce centre labyrinthique.

Difficile de ne pas penser aux Dead Space ou encore à The Callisto Protocol même si l’intrigue se déroule sur Terre et non dans l’espace comme ses célèbres concurrents.

Certains ont certainement eu l’occasion de goûter à la démo proposée l’an dernier sur PC. Espérons que le titre final tiendra toutes ses promesses – ou corrigeront les défauts décelés sur la démo.

Daymare 1994 Sandcastle sortira sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC en mai 2023.