Vous pourrez essayer Resident Evil 4 et aurez droit au DLC Mercenaries gratuitement

Le State of Play de Sony d’hier soir a permis à Capcom de se rappeler à votre bon souvenir avec une nouvelle vidéo pour son remake de Resident Evil 4 et quelques annonces.

Outre de nouvelles images et la vidéo que je vous propose en bas de cet article et que je vous recommande vivement de checker, Capcom a annoncé que les curieuses et curieux vont pouvoir tester le jeu avant d’éventuellement ouvrir leur portefeuille et sortir des deniers durement gagnés. En effet, Capcom va proposer une démo jouable à venir prochainement. La démo sera jouable jusqu’au 24 mars date à laquelle le jeu final sera disponible sur le marché.

Par ailleurs, Capcom a prévu un DLC gratuit qui sera proposé après la sortie du jeu. Il s’agit tout simplement du célèbre mode Mercenaries bien connu pour les fans de la saga. Puisque j’évoque les DLC gratuits, Capcom a également indiqué que le mode VR sera proposé gratuitement par la suite, le développement étant en cours. Si aucune plateforme VR n’est cité, le PS VR2 est pour sûr un candidat incontournable.

Si vous êtes intéressés sachez que le jeu est d’ores et déjà disponible en précommande. Outre une édition standard, Capcom prévoit une édition deluxe qui comprendra du contenu bonus comme des costumes, des armes, une carte au trésor et autres. Même la version standard précommandée aura droit à quelques bonus in-game.

Pour rappel, ce Resident Evil 4 est un remake complet du titre lancé sur GameCube en 2005. L’intrigue sera similaire puisqu’on incarnera Leon S. Kennedy à qui le président des Etats-Unis a confié une mission cruciale, sauver sa fille kidnappée. Evidemment la réalisation a été totalement modernisé tout comme le gameplay grâce au moteur maison RE Engine déjà utilisé dans les remakes des précédents volets ou dans le développement de Resident Evil 7 ou Resident Evil Village.

Resident Evil 4 sera disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC le 24 mars 2023.