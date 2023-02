Monster Menu The Scavenger’s Cookbook sortira fin mai prochain

Les fans de tactical/RPG peuvent compter sur NIS America et Nippon Ichi Software pour produire du contenu genre. Ce sera le cas pour ce Monster Menu The Scavenger’s Cookbook.

Imaginez un dungeon-crawler mêlé à une thématique de cuistot et vous aurez une petite idée de ce que réserver Monster Menu The Scavenger’s Cookbook. En effet, dans ce jeu, vous allez incarner un héros qui va devoir explorer bien des donjons pour trouver les ingrédients pour faire la popote pour vous permettre de survivre et d’améliorer vos capacités en restaurant vos points de vie. Vous aurez la possibilité de créer une équipe de 4 aventuriers chacun avec sa classe, son apparence, sa voix et sa pose.

Si vous êtes intéressé, NIS America prévoit une édition physique qui contiendra :

Le jeu Monster Menu: The Scavenger’s Cookbook

La bande-son numérique du jeu à télécharger

Le mini artbook

En attendant voici une vidéo ainsi qu’une grande galerie d’images.

Monster Menu The Scavenger’s Cookbook sortira sur PS5, PS4/Pro et Switch le 26 mai 2023.