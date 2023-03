Anno 1800 sera jouable gratuitement sur PS5, XSX/S et PC du 16 au 23 mars prochain

Les PCistes sont déjà très nombreux à pratiquer le dernier opus de la série des Anno avec Anno 1800. Les joueurs sur les consoles les plus récentes vont pouvoir se lancer très prochainement… gratuitement.

Ubisoft non seulement confirme la sortie d’Anno 1800 sur PS5 et XSX/S pour le 16 mars prochain mais les possesseurs de ces consoles vont pouvoir y goûter gratuitement dès le lancement et cela pendant une semaine. Ainsi, du 16 au 23 mars, si vous possédez une PS5 ou une XSX/S, vous pourrez télécharger Anno 1800 Console Edition et y jouer pendant toute la période sans débourser le moindre centime. Cette semaine gratuite sera également disponible pour les joueurs PC via l’Epic Games Store.

Ubisoft profite de l’occasion pour dévoiler une petite vidéo de making of des versions consoles d’Anno 1800 que vous pouvez visionner ci-dessous.

Parallèlement à cette annonce, Ubisoft va sans doute ravir les mélomanes et les collectionneurs puisque l’éditeur prévoit un second vinyl de la bande sonore d’Anno 1800 nommée Four Seasons (Les Quatre Saisons en français) produit par Black Screen Records. Vous pouvez le précommander dès à présent. Ke vinyl sortira le 31 mars prochain. Tous les morceaux seront également disponibles sur Spotify.

Anno 1800 Console Edition sera disponible sur PS5 et XSX/S le 16 mars 2023. Le jeu est déjà disponible sur PC.