On sait enfin à quoi va ressembler le Goldorak de Microids, images et vidéo à l’appui

Microids avait teasé sur un projet Goldorak il y a quelques temps déjà. L’éditeur français a enfin dévoilé quelques images et un peu de gameplay pour les fans d’Actarus.

Goldorak Le Festin des Loups est donc le titre définitif du projet Goldorak lancé par Microids. Cette adaptation vidéoludique du manga et anime culte de Go Nagai, UFO Robot Grendizer alias Goldorak pour les frenchies, devrait faire part belle à de l’action.

Aux joueurs de contrôler Goldorak dans ses nombreux combats face à des hordes d’ennemis et de Golgoths. L’intrigue suivra le premier arc narratif de la série de quoi sans doute rappeler de très bons souvenirs aux plus anciens et permettre aux jeunes de découvrir ce chevalier des temps nouveaux 😀

L’adaptation vidéoludique reprendra également les thèmes musicaux emblématiques de la série évidemment réorchestrés pour l’occasion. A voir si on aura droit également aux chansons – ce dont je doute grandement.

Le teaser vidéo permet d’avoir un tout premier aperçu de ce qui nous attend. Pour les collectionneurs, Microids, comme à son habitude, a prévu des éditions limitée et collector du jeu. Leur contenu sera dévoilé prochainement.

Goldorak Le Festin des Loups sortira courant 2023 sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC.