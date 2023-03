Piquer une petite tête avec le metroidvania sous-marin nommé Pronty

Plus d’un an après la sortie sur PC, le jeu d’action/aventure typé Metroidvania d’Happinet Corporation s’apprête à sortir enfin sur la Nintendo Switch.

Sorti à la fin 2021 sur PC, Pronty devrait plaire aux joueurs sur Switch aimant les jeux indépendants avec une belle réalisation. Côté genre, il s’agit d’un Metroidvania se déroulant sous un ocean. Il va protéger votre cité des dangers. Pour cela il va falloir affronter une quarantaine d’espèces de créatures mutantes sous-marines particulièrement féroces et cela sur plus de 100 niveaux. N’oublions par non plus les 13 boss coriaces à éliminer. Heureusement, vous aurez à votre disposition des armes avec des améliorations interchangeables pour s’accorder avec votre style de jeu.

Pronty sur Switch va débarquer sur le Nintendo eShop dès le 7 mars prochain pour 15€. Vous pouvez même le précommander dès à présent jusqu’à la date de sortie pour récupérer les 10% de ristourne.