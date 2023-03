Démo gratuite et nouveau contenu pour Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope

Les fans de jeux tactiques qui aiment à la fois la débilité des lapins crétins d’Ubisoft et la moustache de Mario s’éclatent depuis un moment sur le dernier titre d’Ubisoft. Si cela ne suffit pas, une nouvelle extension est disponible.

Nommée The Tower of Doooom, cette première extension apporte son lot de nouveautés à Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope sorti depuis un moment sur Switch. Il faut posséder le pass saisonnier pour le récupérer. Dans celle-ci, la bande à Mario va devoir explorer la mystérieuse tour et aider son propriétaire Mme Bwatstrella. A vous de gravir la tour et libérer un vieil ami. Celles et ceux qui vont réussir à remporter la victoire débloqueront de nouvelles expéditions pour pouvoir rejouer indéfiniment avec une difficulté croissante et de nouveles récompenses cosmétiques.

Quant à celles et ceux qui ne connaissent pas encore ce titre, Ubisoft a pensé à vous. Une démo est disponible sur le Nintendo eShop. Cette démo permet de découvrir le prologue du jeu ainsi qu’une partie de la première planète soit deux heures de jeu environ pour se faire une bonne idée de la chose.

Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope est disponible sur Switch.