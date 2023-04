De nouveaux écouteurs intra-auriculaires chez Sony avec les WF-C700N

Nombre de constructeurs y vont de leurs écouteurs intra-auriculaires avec diverses fonctionnalités et designs. Sony en avait évidemment et lance un nouveau modèle intégrant un système de réduction de bruit, les WF-C700N.

Il existe pléthore d’écouteurs intra-auriculaires sur le marché à tous les tarifs, des moins chers aux grandes marques comme Apple, Sennheiser, Bang & Olufsen, Bose et donc Sony. La gamme des propositions est large ciblant des types d’utilisateurs et divers budgets.

Sony a dans sa gamme son modèle WF-1000XM5 haut de gamme pendant intra-auriculaire des WH-1000XM5 réputés pour faire partie des meilleurs et des plus populaires casques audio circum auriculaire avec réduction de bruit du marché.

Avec ce nouveau modèle WF-C700N, Sony va décliner certaines des caractéristiques de son modèle haut de gamme dans des écouteurs plus accessibles. En effet, les WF-C700N vont également intégrer un système de réduction de bruit actif pour vous permettre une immersion totale sans distraction. Un mode Ambient Sound permet toutefois de conserver une connexion avec votre environnement sonore pour votre sécurité ou pour entendre des interlocuteurs. Ces écouteurs disposent également du mode Adaptive Sound Control. Ce dernier ajuste le niveau de réduction de bruit en fonction de votre environnement. Il reconnaît ainsi les lieux où vous vous rendez souvent et adapte la réduction de bruit en conséquence.

Comme le modèle haut de gamme, les WF-C700N bénéficient de la technologie d’optimisation numérique DSEE pour un son clair avec des basses puissantes. L’application mobile Sony Headphones Connect va vous permettre de personnaliser le son à votre goût.

Ces écouteurs peuvent évidemment servir pour prendre vos appels sur votre smartphone. Ils disposent d’un design permettant de réduire le bruit pour une meilleure transmission de votre voix même en plein vent.

Sony a également conçu ces écouteurs pour être légers et compacts tout comme son étui de charge. Les fashionistas apprécieront les quatre couleurs proposées (noir, blanc, lavande et vert sauge) histoire de matcher vos vêtements du jour. Le confort a été également privilégié puisque le design ergonomique des écouteurs devraient rendre leur port confortable avec une bonne stabilité. Il est évidemment possible

Sony annonce une autonomie pouvant atteindre 15 heures – 7,5h avec les écouteurs et 7,5h supplémentaires dans l’étui de charge. Il a été conçu également pour résister à l’eau et devrait convenir donc à tous les usages y compris pour les sportifs.

Les Sony WF-C700N seront disponibles courant de ce mois d’avril 2023 pour environ 120€ ce qui les rend plutôt accessibles.