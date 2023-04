Microids dévoile enfin du gameplay et les éditions prévues pour Flashback 2

Pour les 30 ans du premier titre sorti à l’époque sur Amiga puis adapté sur diverses plateformes, Paul Cuisset et Microids préparent une véritable suite. On peut enfin voir à quoi cela va ressembler.

Microids dévoile une première vidéo de gameplay de Flashback 2, la suite du grand classique de Paul Cuisset. La vidéo permet de découvrir une certaine modernité puisque Paul Cuisset et les équipes de Microids Paris et Lyon ont repris le concept originel mais en y ajoutant de la profondeur. Ainsi le héros, Conrad pourra se mouvoir aussi sur la profondeur et non uniquement en 2D comme dans le titre originel. Il semble toujours capable de mouvements athlétiques et aura toujours accès à des armes. Comme auparavant, il faudra également résoudre quelques énigmes pour pouvoir progresser et explorer les environnements.

Pour les fans et les collectionneurs, Microids a prévu deux éditions spéciales en plus du jeu standard.

Edition Limitée

Le jeu complet

Un Steelbook® exclusif

La bande son numérique de Flashback 2

Edition Collector

Le jeu complet

Le jeu original Flashback en version numérique

Une figurine de Conrad de 20 cm environ

3 Lithographies

Un Steelbook® exclusif

Un écusson en Pixel art de Conrad

La bande-son numérique du jeu

2 planches de stickers

Flashback 2 sortira sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC en novembre 2023.