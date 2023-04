PlayStation Plus – Les jeux gratuits de mai 2023

Un nouveau mois va bientôt débuter et comme d’habitude les consoliers dévoilent leurs propositions à leurs abonnés.

Sony annonce donc officiellement les trois jeux qu’ils vont rendre accessibles gratuitement à tous ses abonnés PlayStation Plus Essential, Extra et Premium.

Les trois jeux sont :

Chivalry 2 – Jeu d’action multijoueur à la première personne pour des combats médiévaux

– Jeu d’action multijoueur à la première personne pour des combats médiévaux GRID Legends – Dernier opus de la célèbre saga de jeux de course plutôt arcade de Codemasters

– Dernier opus de la célèbre saga de jeux de course plutôt arcade de Codemasters Descenders – Un jeu de descente en VTT

Ces jeux seront disponibles au téléchargement du 2 mai au 5 juin prochain. Il ne vous reste donc plus que quelques jours pour récupérer les titres d’avril à savoir Meet Your Maker, Sackboy A Big Adventure et Tails of Iron.