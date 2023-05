Première bande-annonce du film Gran Turismo

Vous le savez peut-être déjà si vous êtes un fan de Gran Turismo comme moi. Sony via son studio Columbia Pictures avec PlayStation Productions préparent la sortie d’un film sur le grand écran inspiré par le jeu et un des pilotes.

A l’instar de la réaction de son réalisateur Neill Blomkamp (District 9, Chappie, Elysium), lorsque Sony lui a proposé le projet Gran Turismo, adapter une simulation automobile en film semble surréaliste. Comment adapter Gran Turismo en film puisqu’il n’y a aucune narration dans les jeux?

Sony est toutefois parvenu à trouver une histoire. En effet, si vous vous souvenez, Sony et Polyphony Digital avaient organisé pendant plusieurs années la fameuse GT Academy qui permettait aux meilleurs pilotes sur GT de piloter de véritables voitures de compétition ensuite en partenariat avec Nissan et sa branche compétition, Nismo.

L’intrigue s’inspire donc d’une histoire vraie celui de Jann Mardenborough fan de karting dans son enfance et joueur de GT. Découvrant le programme GT Academy, il se lance et parvient à faire partie des vainqueurs. Il est alors embauché par Nissan, partenaire du. programme, pour des compétitions en GT et fera carrière dans le pilotage professionnel.

Je suis assez curieux de voir ce que le film de Neill Blomkamp pourra donner au final à sa sortie en août prochain. Toujours est-il que si vous êtes un fan de la série de Polyphony Digital ou simplement un fan d’automobile en général, c’est sans doute un film à surveiller.

En attendant, voici donc la toute première bande-annonce de Gran Turismo le film ci-dessous.