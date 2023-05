Microids annonce une autre adaptation d’un autre roman d’Agatha Christie, Le Crime de l’Orient Express

Microids continue la production de jeux d’aventure et revisite une autre oeuvre d’Agatha Christie bien connue de la grande majorité des fans du genre, Le Crime de L’Orient Express.

A maintes fois adapté au cinéma, à la TV et même déjà en jeu vidéo avec un titre sur PC en 2006 par The Adventure Company, Le Crime de L’Orient Express est un grand classique d’Agatha Christie au même titre que les Dix Petits Nègres ou Mort sur le Nil.

Microids a décidé de reprendre donc ce roman de l’écrivaine anglaise pour l’adapter de nouveau en jeu vidéo. Toutefois, histoire sans doute d’apporter un peu d’originalité, l’intrigue va être transposé dans notre présent. L’action de cette version vidéoludique développée par Microids Studio Lyon se déroule en effet en 2023.

Comme vous le savez sans doute, le héros qu’est Hercule Poirot devra enquêter sur un meurtre commis à bord de l’Orient Express où tous les protagonistes semblent avoir quelque chose à cacher. A lui et donc à vous de résoudre l’affaire et découvrir tous les tenants et les aboutissants sous un nouvel angle.

Evidemment, si vous connaissez déjà l’intrigue générale du roman, on va supposer que Microids ne peut pas trop s’en détourner. Toutefois, l’éditeur annonce déjà que de nombreux nouveaux éléments seront ajoutés à l’histoire originelle pour ajouter du mystère et du suspens au jeu. On aura notamment droit à un personnage inédit nommé Joanna Locke qui nous permettra de quitter le train pour jouer des flashbacks.

Agatha Christie Le Crime de L’Orient Express est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC pour la fin d’année 2023.