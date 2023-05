Enfin un mode performance 60FPS pour A Plague Tale Requiem

Avec la nouvelle génération de consoles, on s’attendait à du 60FPS systématiquement dans les jeux. Cela n’a pas toujours été le cas y compris pour des productions ambitieuses comme A Plague Tale Requiem. Asobo Studio remédie enfin à cela.

Il aura donc fallu attendre de bien de nombreux mois afin que l’équipe de développement d’Asobo Studio à Bordeaux ne nous ponde une mise à jour pour nous permettre de jouer à leur excellent jeu d’action/aventure/infiltration qu’est A Plague Tale Requiem.

Si comme moi, vous attendiez un mode 60FPS pour pleinement profiter de ce titre, c’est donc désormais possible. Depuis peu, sur PS5 et XSX, il sera possible d’opter pour un mode performance 60FPS pour une meilleure immersion et un gameplay plus agréable. Evidemment, ce framerate se fera au détriment d’une certaine qualité et finesse graphique.

Par ailleurs, les joueurs sur PC vont pouvoir profiter de nouveaux réglages graphiques pour optimiser le rendu visuel sur leur configuration.

A Plague Tale Requiem est disponible sur PS5, XSX/S et PC et a été à maintes fois récompensé.