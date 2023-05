Microids confirme les versions consoles de salon de Schtroumpfs Kart pour la fin de l’été

Déjà disponible sur Switch, Schtroumpfs Kart se profile à l’horizon pour les consoles de salon PlayStation et Xbox. Il faudra toutefois atteindre la fin de l’été.

Microids dévoile diverses images et surtout confirment la sortie de Schtroumpfs Kart pour le 22 août 2023. Développé par les lyonnais d’Eden Games (Gear.Club Unlimited, Test Drive Unlimited, V-Rally), ce jeu de course arcade s’inspire évidemment d’un Mario Kart transposé dans l’univers créé par Peyo.

Les joueurs pourront ainsi concourir sur 12 circuits reprend divers environnements de la saga comme le village, la forêt, le barrage ou encore les marais et bien entendu le manoir de Gargamel. Vous pourrez piloter en incarnant l’un des 12 Schtroumpfs. Chacun possède son kart attitré ainsi que son super pouvoir. Evidemment comme tout jeu de kart arcade qui se doit, on aura droit à divers bonus, boosts, rampes et autres raccourcis.

Outre des courses où vous aurez à affronter jusqu’à 7 autres Schtroumpfs, il sera possible de jouer jusqu’à 4 en local grâce au mode écran splitté.

Schtroumpfs Kart sera disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro et Xbox One/X le 22 août 2023. Il est déjà disponible sur Switch.