Nacon dévoile une nouvelle vidéo et de nouvelles images de son Gangs of Sherwood

Que diriez-vous de découvrir la légende de Robin des Bois sous un nouveau jour avec le projet Gangs of Sherwood en préparation chez Appeal Studios pour le compte de Nacon ?

Les belges d’Appeal Studios travaillent d’arrache-pied sur un projet ambitieux : Gangs of Sherwood. Les créateurs des Outcast – un Outcast 2 est d’ailleurs toujours en cours de développement pour THQ Nordiq – s’inspirent donc de la légende de Robin des Bois pour proposer un jeu d’action/aventure coopératif.

Gangs of Sherwood vous permettra d’incarner quatre héros au choix : Frère Tuck, Petit Jean, Belle Marianne, et bien sûr Robin des Bois. L’équipe a soigneusement étudié le lore originel pour intégrer bien des personnages dans leur libre adaptation. Libre car Appeal Studios s’est permis de transposer la légende dans un monde médiéval un brin futuriste et magique, résultat permis par Richard Coeur de Lion rapportant de ses croisades une pierre singulière qui a permis des progrès technologiques fulgurants.

L’équipe a toutefois voulu garder un minimum du lore originel dans le jeu. L’action se déroulera ainsi notamment le village de Locksley, la forêt de Sherwood ou encore la ville de Nottingham où il faudra affronter le fameux shérif.

Vous pouvez voir un peu plus en détail les explications sur ce projet par des membres de l’équipe dans la vidéo ci-dessous. On devrait en savoir plus au fil des semaines pour un projet qui ne sortira pas tout de suite.

Gangs of Sherwood est prévu sur PS5, XSX/S et PC pour l’automne 2023.