L’alléchant Immortals of Aveum se montre de nouveau avec une vidéo de gameplay

L’équipe d’Ascendant Studios peaufine leur première production, Immortals of Aveum pour une sortie cet été. Voici une nouvelle vidéo.

EA et Ascendant Studios ont profité du PlayStation Showcase pour montrer une nouvelle vidéo de leur action/FPS/shooter/magie Immortals of Aveum. Une fois de plus, on peut découvrir une réalisation qui semble de très haut niveau pour un titre qui mêle un gameplay typé FPS mais avec un univers fantasy bien loin des FPS à base d’armes à feu. Ici, vous allez user de la magie pour vous débarrasser des ennemis et des créateurs, nombreux, qui vous attendent. Ca sera une des premières grosses productions à utiliser l’Unreal Engine 5. Cela donnera une petite idée du potentiel de ce moteur graphique pour les futures productions.

Incarnant Jak engagé avec l’Ordre des Immortels, il va falloir combattre un certain Sandrakk et ses légions de mages, de nombreuses boss et encore plus de créatures.

Immortals of Aveum sortira sur PS5, XSX/S et PC le 20 juillet 2023.