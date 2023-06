Découvrez l’intégralité de la démo de Final Fantasy XVI jusqu’en 4K

Comme d’habitude, nous vous proposons nos propres vidéos de titres à venir. Cette fois-ci, on s’est intéressé à la démo de Final Fantasy XVI à quelques jours de sa sortie officielle.

Square Enix a mis à disposition pour tous les possesseurs de la PS5 une démo assez longue permettant de découvrir les tous premiers chapitres de Final Fantasy XVI. Il s’agit grosso modo d’un prologue qui dure tout de même près de 2 heures.

Et pour encore mieux vous convaincre, Square Enix a également ajouté une seconde partie à cette démo permettant de découvrir les diverses capacités du héros Clive dans une séquence de jeu un peu plus loin dans l’aventure.

J’ai donc capturé les deux modes en 4K HDR en mode performance pour une meilleure fluidité. Celle-ci n’est toutefois pas d’une grande constance. Espérons que l’équipe puisse l’améliorer encore pour le jeu final.

Pour vous donner mon petit avis, j’ai trouvé le gameplay de ce Final Fantasy XVI plus agréable et plus fun que celui de son prédécesseur Final Fantasy XV. Il faudra voir si cette première impression plutôt bonne se confirmera avec le jeu final. Techniquement, on sent véritablement un titre nouvelle génération avec une réalisation plutôt impressionnante.

Final Fantasy XVI est prévu uniquement sur PS5 pour le 22 juin 2023. En attendant, admirez cette superproduction avec les deux vidéos ci-dessous.