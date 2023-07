Les créateurs de la saga Yakuza annoncent leur prochain jeu pour fin 2023

L’équipe Ryu Ga Gotoku Studio continue de puiser dans sa franchise Yakuza/Like a Dragon avec un nouvel opus prévu pour la fin de l’année.

Nommé Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name, ce nouveau jeu d’action/aventure voit le retour de Kazuma Kiryu, le héros principal de la saga Yakuza. L’histoire se déroule à Sotenbori et Yokohama. Notre Kiryu avait décidé de disparaître en simulant sa propre mort et renoncé à son nom et à son passé de yakuza pour protéger sa famille. Mais un personnage mystérieux tente de le faire sortir de sa cachette.

Le jeu devrait conserver ce mélange d’action et d’aventure. Il va toutefois innover dans le combat avec la possibilité d’alterner entre deux styles de combat : yakuza ou agent. Le premier est celui qu’on connaît depuis toujours à savoir la bagarre de rue, la force brute. Le second permet des coups de précision avec divers gadgets. Evidemment, on aura droit à diverses activités annexes comme d’habitude comme aller au karaoké, boire un coup dans un cabaret ou combattre dans des arènes.

Sur ce dernier point, ceux qui vont précommander le jeu auront en bonus un pack de combattants légendaires qu’ils pourront affronter en arène. Il s’agit de :

Goro Majima, le Chien enragé de Shimano

Taiga Saejima, le Tueur des 18

Daigo Dojiman, 6e président du clan Tojo

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name sortira sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC pour le 9 novembre 2023.