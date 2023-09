Découvrez plus d’une heure de gameplay de la bêta de The First Descendant jusqu’en 4K HDR

Nexon avait dévoilé depuis un moment son projet de shooter/looter nommé The First Descendant. Avant sa sortie, on a quelques jours pour le tester un peu.

Si comme moi vous aimez les shooters un nouvel arrivant est toujours à surveiller. C’est le cas du projet de Nexon, The First Descendant. Imaginez un mélange entre Warframe, Destiny 2 et un zeste d’Halo avec une réalisation Unreal Engine 5 et vous aurez une petite idée de ce qui vous attend.

Personnellement, après avoir écumé énormément les Destiny et pas mal Warframe, un peu de sang neuf ne fait pas de mal. Le gameplay est solide et à mon goût avec un bon feeling lors des gunfights. Le jeu est fluide et réactif et le fait que cela soit un shooter à la troisième personne n’est pas pour me déplaire. Ce n’est pas aussi speed qu’un Warframe mais The First Descendant l’est plus qu’un The Division 2 par exemple. Bref, si vous avez la console ou un PC, je vous conseille de télécharger la bêta pour vous faire une idée ou d’admirer la vidéo ci-dessous.

Toujours est-il que je vous propose donc une longue vidéo pour découvrir plus d’une heure de gameplay permettant de découvrir l’univers de The First Descendant avec son gameplay, sa structure et tout ce qui avec. La vidéo a été capturée sur la version PS5 en 4K HDR en mode performance avec un 60 FPS qui m’a semblé assez stable. Il est possible de jouer en mode fidélité en 30FPS (j’ai du mal désormais) et un mode HFR (haute fréquence) sans doute visant les 120FPS mais qui est encore en phase expérimental.

The First Descendant est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC à une date non encore communiquée.